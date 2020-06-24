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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 40% БЕЛОРУССКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТМЕТИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ - ОПРОС
17:05 24.06.2020
43,5% специалистов отметили сокращение заработной платы во втором квартале 2020 года, согласно проведенному исследовательским центром РАБОТА.TUT.BY опросу.
На момент опроса из 1955 респондентов 67,9% оказались трудоустроены, однако из них около 23% находятся в активном поиске нового места работы. Среди опрошенных более 90% являются сотрудниками штата, остальные - удаленные сотрудники и фрилансеры.
При этом 43,7% специалистов отметили, что увольнений в их компании за последние 3 месяца не произошло. Около 17% среди тех, кто отметил как найм новых сотрудников, так и увольнения ввиду сложной экономической ситуации.
Среди опрошенных 24,1% указали на увеличение нагрузки за счет повысившегося объема работы.
Между тем респонденты отмечают сокращение количества рабочих дней и часов во втором квартале, а также увеличение нагрузки за счет сокращения штата.
Среди участников опроса почти каждый второй подтвердил отсутствие перехода на удаленную работу. 21,8% респондентов ответили, что их штат продолжает работу в дистанционном режиме, еще около 22% указали на выход в офис части или всего коллектива.
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