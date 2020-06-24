Возникшую проблему с водой в Московском и Фрунзенском районах столицы решат к концу дня. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, для устранения причин максимально задействованы силы производства «Минскводопровод». Выполняются регламентные работы на сети водоснабжения, как на территории города, так и за его пределами, в том числе непосредственно на самих очистных сооружениях.

На период проведения работ к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха воды, организован подвоз питьевой воды из подземных источников в цистернах. Сейчас задействовано 4 цистерны, они находятся на ул. Янковского, ул. Рафиева, ул. Сухаревской и ул. Есенина.

В случае поступления звонков от жителей города с других адресов, бочки с водой направят и туда. Если потребуется, для этого задействуют технику сторонних предприятий.

Что касается качества воды в кранах, то с утра лаборатория предприятия «Минскводоканал» выполнила расширенный отбор проб воды в Московском и Фрунзенском районе. Кроме показателя по запаху, который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм.

«Сильный запах на очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы связан с высокими температурами, которые установились в последние дни. Рассчитываем, что в ближайшее время запах будет локализован, и к концу дня потребители получат воду без запаха», - сказал начальник производства «Минскводопровод» Антон Голоскок,