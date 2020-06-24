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ЭКОНОМИКА РБ
НА ТОРГАХ БУТБ 23 ИЮНЯ ПРОДАНО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ НА €16,4 МЛН
15:24 24.06.2020
тыс. куб. м пиломатериалов и 70 тыс. куб. м древесной щепы на общую сумму €16,4 млн.
Как сообщает БУТБ, эти торги стали крупнейшими в текущем году как по сумме сделок, так и по натуральному объему реализации пилопродукции. В торгах участвовали 114 покупателей из 16 стран. При этом свыше половины всех выставленных на продажу лотов выкупили компании из Литвы и Эстонии.
Рекордный результат обеспечили два ключевых фактора: значительно больший, чем на предыдущих торговых сессиях, объем предложения ресурса и грамотная ценовая политика отечественных экспортеров.
В целом за июнь 2020 года экспорт продукции деревообработки через БУТБ уже превысил €30,4 млн. Это в два раза больше, чем в июне прошлого года.
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