тыс. куб. м пиломатериалов и 70 тыс. куб. м древесной щепы на общую сумму €16,4 млн.

Как сообщает БУТБ, эти торги стали крупнейшими в текущем году как по сумме сделок, так и по натуральному объему реализации пилопродукции. В торгах участвовали 114 покупателей из 16 стран. При этом свыше половины всех выставленных на продажу лотов выкупили компании из Литвы и Эстонии.

Рекордный результат обеспечили два ключевых фактора: значительно больший, чем на предыдущих торговых сессиях, объем предложения ресурса и грамотная ценовая политика отечественных экспортеров.

В целом за июнь 2020 года экспорт продукции деревообработки через БУТБ уже превысил €30,4 млн. Это в два раза больше, чем в июне прошлого года.