В настоящее время ОАО «Белшина» приятие реализует инвестиционный проект по производству цельнометаллокордных шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов, предназначенных для эксплуатации на шарнирно-сочлененных самосвалах, погрузчиках и бульдозерах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в перспективе товарный портфель ОАО «Белшина» пополнится моделями шин под брендом Forcerra Industry следующих типоразмеров: 18.00R25, 17.5R25, 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25, 29.5R25. Новые продукты отличаются современным рисунком протектора, усовершенствованными техническими характеристиками, повышенными, по сравнению с шинами диагональной конструкции, индексами грузоподъемности и скорости.

В отличие от своих диагональным собратьев, радиальные шины предоставляют лучшее сцепление с дорогой и флотацию, более устойчивы к порезам в зоне протектора, меньше нагреваются во время эксплуатационных циклов, снижают расход топлива, что, в конечном счете, значительно увеличивает срок службы данных шин и оказывает положительное влияние на их экономичность.

В 2020 году к постановке на серийное производство запланированы следующие модели шин ОАО «Белшина»: 18.00R25 Bel-183 Forcerra Industry 185B E-4; 17.5R25 Bel-301 Forcerra Industry 182A2 L3; 17.5R25 Bel-373 Forcerra Industry 167B/182A2 E3/L3; 20.5R25 Bel-314 Forcerra Industry 186A2 L3 и 23.5R25 Bel-323 Forcerra Industry 185B E-3.

Уже сегодня можно прогнозировать высокую востребованность новой продукции, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Контроль за эксплуатацией, анализ ходимости, отзывы потребителей и прогнозируемые пробеги шин это всецело подтверждают.

К примеру, в ОАО «Доломит» прогнозируемый ресурс новых ЦМК шин 18.00R25 модели BEL-183 в 2 раза выше по сравнению с ресурсом шин 18.00-25 модели ВФ-76БМ. Износостойкость протектора данных шин сейчас выше диагональных в среднем в 2,2 – 2,4 раза. Со стороны потребителя высказываются исключительно положительные отзывы о качестве и ходимости новых радиальных шин 18.00R25 модели BEL-183.

Еще один говорящий пример: ОАО «Красносельскавтотранс» ранее отказалось от эксплуатации шин 18.00-25 модели ВФ-76БМ из-за их неудовлетворительной ходимости, перейдя на эксплуатацию шин 18.00R25 одного из ведущих мировых шинных производителей. Однако уже в этом году, в процессе тестирования радиальных ЦМК шин 18.00R25 модели BEL-183, новый продукт сломал устоявшийся стереотип, продемонстрировав свой высокий уровень качества. Так, прогнозируемый ресурс опытных ЦМК шин 18.00R25 модели BEL-183, при списании по износу рисунка протектора, на текущий момент составляет до 120,0 – 135,0 тыс. км.

В ОАО «Белшина» надеются, что положительные результаты тестирования окончательно вернут потребителя к использованию продукции белорусского производства.

«Какие-либо конкретные выводы о качестве и ресурсе индустриальных ЦМК шин типоразмеров 17.5R25, 20.5R25, 23.5R25 под брендом Forcerra Industry делать пока рано, поскольку максимальная наработка опытных шин в эксплуатации составила 1 250 ч. Хотя уже сегодня потребителями отмечаются лучшая управляемость, снижение расхода топлива, стойкость шин к проколам», - отметили на предприятии.