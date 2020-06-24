Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного провоза из России на территорию Евросоюза почти 900 тыс. пачек сигарет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, через пункт пропуска «Брузги» сигареты пытались вывезти в ЕС в металлических корпусах радиаторов, конструкция которых позволяет предположить, что табачный продукт упаковывался в заводских условиях.

Согласно представленным документам, части систем охлаждения радиаторов сельскохозяйственной техники следовали по процедуре экспорта из Российской Федерации на территорию Евросоюза. При проверке машина была направлена на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса, позволившего установить наличие сокрытого в тайниках товара.

В результате досмотра из грузового помещения извлечено порядка тысячи металлических корпусов системы охлаждения радиатора, по предварительным подсчетам, в каждой из них находилось более чем по 800 пачек сигарет. Для извлечения табачных изделий необходимо было с помощью зубила демонтировать заводские заклепки и разбирать стенки металлических корпусов.

По факту незаконного провоза товара через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.