«Колхоз в Городокском районе и здания школы в Глубокском и Браславском районах проданы на аукционе за базовую величину, пишет газета «Витебские вести».

Впервые в этом году сразу 4 результативных аукциона прошло 22 июня в комитете Витебскоблимущество, на которых новых собственников нашли неиспользуемые объекты государственного имущества.

Комплекс зданий бывшего колхоза, расположенный в д. Большие Стайки, Городокского района, выставлялся на аукцион в первый раз, сразу с установлением начальной цены равной 15 базовым величинам. В состав комплекса входит 3 телятника, 3 животноводческих помещения, дом животновода, склады, пожарное депо, весовая. На эту цену нашлось 2 покупателя. В ходе торгов цена увеличилась более чем в 300 раз и составила 127 тыс. руб. За эту цену комплекс зданий колхоза приобрело частное сельскохозяйственное предприятие из д. Пальминка Городокского района. На новых площадях планируется выращивание быков для увеличения поголовья крупнорогатого скота предприятия.

Также 22 июня на аукционе проданы три здания школы с мастерской, сараем, уборной, верандой, расположенные по адресу Глубокский район, д. Запрудье, ул. Центральная, 50А. Здания школы не использовались с 2017 года, тогда и решили вовлечь их в хозяйственный оборот путем продажи на аукционе. Объявленные за это время 7 аукционов оказались нерезультативными. На этот раз школа выставлялась с установлением начальной цены равной 3 базовым величинам. На эту цену нашелся один покупатель – физическое лицо, житель Минска, который и приобрел ее за 85 рублей. Новый собственник планирует использовать приобретенную школу для развития агроэкотуризма Глубокского района.

Здание гаража общей площадью 27 м. кв., расположенное в Верхнедвинске (ул. Гагарина, 58В), выставлялось на аукцион в первый раз и было продано за 860 рублей единственному покупателю – физическому лицу, жительнице Верхнедвинска.

Здания школы, расположенные в д. Карасино Браславского района, уже в 13-й раз выставлялись на аукцион, на этот раз с установлением начальной цены равной трем базовым величинам. В итоге школа была продана за 85 рублей – физическому лицу, жителю д.Мурмишки Браславского района.

Всего с начала года комитетом Витебскоблимущество проведен 51 результативный аукцион, что позволило найти новых собственников неиспользуемому госимуществу и при этом пополнить бюджет области на сумму более чем 1,3 млн рублей.