Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 июня 2020 года выросло до почти 60 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 24 июня зарегистрированы 59 тыс. 945 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 40 тыс. 136 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 458 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 901 тыс. 904 теста.