В январе-мае 2020 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 1,8 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 151,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 38,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 25,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 34,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 19,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 13% от общего ввода по области.