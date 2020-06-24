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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЛЕТ ОСВОИЛИ В КЛИЧЕВЕ
12:52 24.06.2020
В Кличеве освоили производство пеллет. Теперь низкосортную древесину и отходы лесопильного производства будут превращать в приносящий прибыль продукт, сообщает ТРК «Могилев».
В ближайшее время кличевские пеллеты должны получить европейский сертификат, и тогда начнутся поставки продукции на экспорт. Кстати, только в 2019 году Кличевский лесхоз заработал на внешних рынках более $2 млн.
Это предприятие - пилотный проект Министерства лесного хозяйства. Таких заводов в Беларуси будет 6. Польское оборудование «Беларусбанк» предоставил в лизинг, строительство - за счет лесхоза. Общая стоимость проекта - больше Br6 млн. Окупится он, по планам, за 5 лет. Еще один плюс - 12 новых рабочих мест.
Всего в Кличевском лесхозе работают три с половиной сотни человек. Почти половина из них - в промышленности. Средняя зарплата работников превышает тысячу рублей.
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