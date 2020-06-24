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ЭКОНОМИКА РБ
ДО 1 ОКТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕН МОРАТОРИЙ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ Z-ОТЧЕТОВ
12:21 24.06.2020
Срок действия моратория на отправку уведомления при несоответствии суточного (сменного) отчета (Z-отчета) в Беларуси продлен до 1 октября 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в целях дальнейшего проведения мониторинга корректности формирования отчетов в автоматизированной информационной системе контроля кассового оборудования (АИС ККО), своевременности и полноты поступления платежных (иных кассовых) документов в центр обработки данных системы контроля кассового оборудования (СККО) до 1 октября 2020 г продлевается мораторий по исполнению субъектами хозяйствования пункта 8 Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного постановлением Совета министров и Национального банка №924/16 от 6 июля 2011 года.
«В случае обнаружения несоответствия информации о сумме денежных средств, отраженных в суточном (сменном) отчете (Z-отчете), с информацией о сумме денежных средств за этот рабочий день (смену), отраженной в СККО, юридические лица и индивидуальные предприниматели не позднее следующего рабочего дня уведомляют об этом РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам в случае обнаружения несоответствия информации о сумме денежных средств, отраженных в суточном (сменном) отчете (Z-отчете), с информацией о сумме денежных средств за этот рабочий день (смену), отраженной в СККО, юридические лица и индивидуальные предприниматели не позднее следующего рабочего дня уведомляют об этом РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», - отметили в МНС.
Таким образом, субъекты хозяйствования в период по 30 сентября 2020 г. могут не направлять в РУП «ИИЦ» информацию. Административная ответственность за ненаправление такой информации не предусмотрена, уточнили в ведомстве.
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