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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ 49,7% НАСЕЛЕНИЯ ОЩУТИЛИ СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ В ИЮНЕ – ОПРОС


11:56 24.06.2020

В Беларуси 49,7% населения ощутили снижение доходов в июне (по сравнению с 45% в марте, 52% в апреле и 48,5% в мае). Это показала четвертая волна социологического исследования SATIO/BEROC, проведенная через онлайн-панель merkavanne.by с 8 по 15 июня, сообщает сайт Ковидономика Беларуси.

При этом 55% населения отмечают падение доходов по сравнению со временем до коронавируса.

Среди основных причин падения доходов, как и раньше - сокращение заказов (34% среди тех, у кого упал доход, распространенная причина в Минске, среди работающих в сфере услуг), отмена премий (26%), сокращение зарплат (25%).

Белорусы продолжают сталкиваться с сокращением рабочего времени (20% в июне против 25% в мае) и отпусками за свой счет (19% в июне против 20% в мае). Это основные причины снижения доходов для малых городов. 7% из тех, у кого снизились доходы, столкнулись с задержками зарплат.

Ожидания на ближайшие две недели остаются негативными, но есть незначительные улучшения по сравнению с ожиданиями в мае. Особенно это заметно с ожиданиями по поводу развития эпидемии: в июне только 52% респондентов ожидают ухудшения ситуации по сравнению с 66% в мае. Несмотря на снижение цен и укрепление курса в мае и начале июня, этого в будущем ожидают только 19% и 15% респондентов.

Динамика на рынке труда остается негативной, но темпы ухудшения снижаются. Так, 4,5% опрошенных столкнулись с потерей работы за последние две недели, и только 1,1% нашли работу. Риски потери работы в Минске и областных центрах снижаются.

Согласно опросу, 18,7% белорусов знакомы с теми, кто потерял работу - существенное снижение от 24,5% в мае.
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