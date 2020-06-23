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ЭКОНОМИКА РБ


У ТРЕХ ОБЪЕКТОВ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВА В ГРОДНО ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ СОБСТВЕННИКИ


10:39 24.06.2020

У трех объектов неиспользуемого государственного имущества в Гродно появились новые собственники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, общая сумма от продаж на проведенных комитетом «Гроднооблимущество» 18 июня аукционах составила 413 459 рублей 38 копеек.

Новые собственники нежилых зданий в Гродно (по ул.17 Сентября, 59/2 и 59/6, ул.Максима Горького, 13) проведут их реконструкцию для размещения объектов общественного назначения.
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