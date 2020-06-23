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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛШИНА» ЗАПУСТИЛО ПРОИЗВОДСТВО САМОЙ БОЛЬШОЙ ШИНЫ В МИРЕ
09:22 24.06.2020
В настоящее время ОАО «Белшина» запустило первую очередь проекта по производству шин для самосвалов БелАЗ грузоподъемностью до 450 тонн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это самая большая шина, которая сегодня выпускается в мире. Ее высота составляет более 4 метров, ширина - 1 метр 47 сантиметров, вес - 5 тонн 770 килограммов, грузоподъемность - свыше 100 тонн.
В новой шине с посадочным диаметром 63 дюйма рисунок протектора карьерного типа обеспечивает максимальный контакт с дорогой, снижение теплообразования и износа протектора. Эти характеристики соответствуют современным тенденциям и специфике применения шины на автосамосвалах для карьеров горно-рудной промышленности при температуре окружающей среды от минус 55 до плюс 45 градусов.
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