В январе-мае 2020 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 1830 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 162,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 92,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 57,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 68,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 28 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 17,2% от общего ввода по области.