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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЛИТОВСКИЙ РЫНОК ЧЕРЕЗ БУТБ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СОСТАВИЛ $44 МЛН
18:25 23.06.2020
За январь-май экспорт белорусской продукции на литовский рынок составил $44 млн, или почти 30% от общей суммы экспортных сделок, совершенных в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ0.
Как сообщает БУТБ, в структуре продаж основная доля у продукции деревообработки: пиломатериалы - $37 млн, древесная щепа - $3 млн.
Литва также закупает через БУТБ рапсовое масло, лом и отходы черных и цветных металлов.
В тройке лидеров Латвия ($26 млн) и Германия ($24 млн). Самый востребованный биржевой товар на этих рынках - пилопродукция, прежде всего доска и пиломатериалы для изготовления тары.
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