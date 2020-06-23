За январь-май экспорт белорусской продукции на литовский рынок составил $44 млн, или почти 30% от общей суммы экспортных сделок, совершенных в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ0.

Как сообщает БУТБ, в структуре продаж основная доля у продукции деревообработки: пиломатериалы - $37 млн, древесная щепа - $3 млн.

Литва также закупает через БУТБ рапсовое масло, лом и отходы черных и цветных металлов.

В тройке лидеров Латвия ($26 млн) и Германия ($24 млн). Самый востребованный биржевой товар на этих рынках - пилопродукция, прежде всего доска и пиломатериалы для изготовления тары.