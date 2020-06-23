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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ» БЛАГОДАРЯ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА МЕБЕЛИ В ТРИ РАЗА


16:45 23.06.2020

ОАО «Ивацевичдрев» на днях вводит в эксплуатацию современное высокотехнологичное оборудование марки ведущих мировых производителей, которое позволит увеличить производственные мощности по выпуску мебели втрое – до 200 тысяч изделий в год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», решение о наращивании мощности мебельного производства было принято руководством предприятия с учетом устойчивого роста заказов как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Исходный материал, ламинированные древесностружечные плиты, у предприятия собственного производства. Есть возможность делать плиты для мебели с уникальными декором и тиснением. С 2015 года – началом работы мебельного производства – у предприятия никогда не было проблем со сбытом мебели. Продукция под маркой «MySTAR» быстро нашла своих покупателей и зарекомендовала себя как качественная, отвечающая модным тенденциям мебель. Выгодной особенностью мебели производства ОАО «Ивацевичдрев» является ее экологичность. «Ивацевичдрев» - единственное предприятие в Беларуси, которое полным объемом перешло на выпуск ламинированных плит с пониженным содержанием формальдегида – с классом эмиссии Е0,5. А это один из самых строгих мировых стандартов экологической безопасности. Значительным достоинством этой мебели является и ее доступность по цене.

Из общего объема производства мебели ОАО «Ивацевичдрев» 57% поставляет на внешние рынки. Основные направления экспорта - Польша, Латвия, Канада, США, Казахстан, Россия, Чехия, Монголия и др. В Беларуси у предприятия имеется собственная фирменная торговая сеть, через которую реализуется порядка 30% мебели, остальной объем - в различных мебельных центрах и магазинах. Кроме того, эффективно работает и Интернет-магазин предприятия.

ОАО "Ивацевичдрев" – один из крупнейших в Беларуси производителей древесно-стружечных плит, в том числе ламинированных, работающий по самым современным технологиям с учетом последних достижений не только в области производства древесных плит, но и в природо- и ресурсосбережения. Плиты выпускаются под брендом BYSPAN по единым техническим стандартам, более жёстким, чем государственные стандарты Республики Беларусь. Показатель плотности плит ДСП - 625-740 кг/м3 – лучший на отечественном рынке, при этом содержание формальдегида, как уже отмечалось, соответствует классу эмиссии Е0,5.

Сегодня завод по производству ДСП и ЛДСП работает на полную проектную мощность. В ассортименте более 100 декоров ламинирования, выполненных в различных тиснениях. Мебельное производство также работает в несколько смен.

ОАО "Ивацевичдрев" является предприятием - лидером в Ивацевичском районе, здесь работает порядка тысячи человек. С вводом новых производственных мощностей рабочих мест станет еще больше. 97,89% акций ОАО принадлежат Республике Беларусь.
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