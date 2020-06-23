ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОВИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДУТ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 15 ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА

16:18 23.06.2020 На второе полугодие 2020 года запланировано проведение инспекциями МНС Витебской области 15 выборочных проверок субъектов предпринимательской деятельности. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, план выборочных проверок на второе полугодие 2020 года в Витебской области размещен на официальном сайте Комитета государственного контроля в разделе «Планы проверок - План выборочных проверок в Витебской области». Планы выборочных проверок обновляются еженедельно по четвергам.