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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДУТ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 15 ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА
16:18 23.06.2020
На второе полугодие 2020 года запланировано проведение инспекциями МНС Витебской области 15 выборочных проверок субъектов предпринимательской деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, план выборочных проверок на второе полугодие 2020 года в Витебской области размещен на официальном сайте Комитета государственного контроля в разделе «Планы проверок - План выборочных проверок в Витебской области».
Планы выборочных проверок обновляются еженедельно по четвергам.
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