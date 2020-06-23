Компания МТС предоставила абонентам возможность открывать депозиты онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, оформить и пополнить вклад можно дистанционно в сервисе МТС Деньги, на сайте dengi.mts.by или в приложении Up Банка БелВЭБ.

Депозит можно открыть онлайн — посещать банковское отделение или салон связи не нужно. Для оформления необходима платежная карточка любого белорусского банка. В сервисе МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by нужно выбрать раздел «Онлайн-депозит» и пройти идентификацию в межбанковской системе идентификации (МСИ). Система предложит ознакомиться с условиями договора. В случае согласия останется ввести реквизиты платежной карточки для перевода средств. О том, что операция прошла успешно, оповестит SMS-уведомление с номером счета.

«МТС открывает абонентам новые возможности в сфере финтеха. Онлайн-депозиты позволяют сэкономить время и отказаться от посещения банковского офиса, так как можно пополнять, переводить и контролировать свои сбережения прямо со смартфона», - отметил руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

Проект по дистанционному открытию депозитов МТС реализовал совместно с Банком БелВЭБ.