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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНИ ПРОВЕДЕТ 26 ИЮНЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
15:46 23.06.2020
26 июня 2020 года состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем начальника Могилевской таможни Игорем Тихенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, задавать вопросы можно будет с 14.00 до 16.00 по телефону (80222) 29-90-02.
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