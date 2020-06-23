26 июня 2020 года состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем начальника Могилевской таможни Игорем Тихенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, задавать вопросы можно будет с 14.00 до 16.00 по телефону (80222) 29-90-02.