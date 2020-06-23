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ЭКОНОМИКА РБ


ПАНДЕМИЯ ВЫЗВАЛА ПРОБЛЕМЫ СО СБЫТОМ У ОБУВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НО РЫНКИ ПОНЕМНОГУ ОЖИВАЮТ - ЧИНОВНИК


15:00 23.06.2020

Пандемия вызвала проблемы со сбытом у обувных предприятий, но рынки понемногу оживают. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Назаров сегодня во время посещения ЗАО "Сивельга".

"Очень сложная ситуация со сбытом, безусловно. Сегодня даже такие лидеры обувной промышленности, как "Белвест", "Марко", у которых есть собственная товаропроводящая сеть, имеют проблемы. Потому что пандемия парализовала жизнь на наших рынках", - отметил Юрий Назаров, которого цитирует сайт правительства.

Например, магазины "Белвеста" в России были закрыты, сбыта не было, соответственно, пришлось работать на склад.

"Но сегодня мы видим оживление потихоньку. Поэтому сейчас важно сохранить коллективы, загрузку и оборотные средства, потому что частично мы оборотку проели", - сказал вице-премьер.

Юрий Назаров обратил внимание, что в Беларуси был принят ряд мер для поддержки экономики в условиях пандемии. Особенно сложно пришлось предприятиям, которые завязаны на потребительский рынок, это самый чувствительный сектор, подчеркнул он.

Что касается ЗАО "Сивельга", то вице-премьер пояснил, что на предприятии непростая ситуация в первую очередь потому, что есть долги по зарплате.

"На предприятии "Сивельга" работает почти 214 человек. Поэтому надо разбираться, что делать, чтобы люди получили зарплату. Предприятие подало заявление в Экономический суд Минска, начата процедура санации, защитный период, если не ошибаюсь, - до 2 июля. Надо сейчас разбираться, что делать с этим предприятием. Поэтому в первую очередь - зарплата, дальше - перспектива развития предприятия", - пояснил Юрий Назаров.
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