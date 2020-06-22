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ЭКОНОМИКА РБ


ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ АГРАРНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ ОТКРОЮТ В ГРОДНО


14:36 23.06.2020

«ПрофСтарт» примет 10-классников, занимающихся на факультативах «Введение в педагогическую профессию» и «Введение в аграрные профессии», сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси.

По информации автора идеи - Гродненского областного института развития образования, занятия смогут посещать и 9-классники, планирующие освоить эти факультативы в следующем учебном году. Отметим, в 2019 году «ПрофСтарт» работал в традиционном формате, однако из-за эпидемиологической обстановки в стране сегодня все мероприятия переходят в онлайн-формат.

Так, в работе лагеря примут участие более 400 школьников со всех областей страны. Среди них много представителей сельских учреждений образования. К слову, в прошлом году собралось не более 100 участников.

Концепция лагеря состоит из 2 профильных клубов: агроклуба и педклуба. Каждый день для ребят предлагаются интересные профориентационные мероприятия, в которых можно принимать участие, не выходя из дома.

Также для ребят организуют веб-диагностику «Призвание внутри меня», которая позволит детально узнать, какие профессии им подходят больше всего. Во время работы интеллектуальной площадки «Будущие агробизнесмены» школьники потренируются в составлении командных бизнес-планов. Помимо этого, участникам «ПрофСтарта» предложат проявить себя в песенном соревновании «Споем гимн лагеря вместе!» и снять материал для будущего видеоблога «Я б в аграрии пошел, пусть меня научат».

Каждый день в формате Memory Box будут подводиться итоги предыдущего дня.
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