Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июня 2020 года выросло до 59,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 23 июня зарегистрированы 59 тыс. 487 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 38 тыс. 688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 357 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 464 человека, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 886 тыс. 248 тестов.