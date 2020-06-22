В январе-мае 2020 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 1,1 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 89 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 43,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 48,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 36 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 18 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 20,2% от общего ввода по области.