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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ «СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» ПРОВЕДЕТ 24 ИЮНЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
13:06 23.06.2020
24 июня 2020 года состоится "Прямая телефонная линия" начальника отдела контроля и договорной работы ГП «Столичный транспорт и связь» Александра Лещенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, с 10:00 до 11:00 состоится прямая линия по вопросу предоставления права на выполнение автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, а с 11:00 до 12:00 - по вопросу контрольной деятельности за работой экспрессных автобусных маршрутов (маршрутных такси) в Минске.
Задать вопросы и высказать предложения можно по телефону (8-017) 219-85-09.
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