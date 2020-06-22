ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЕ «СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» ПРОВЕДЕТ 24 ИЮНЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ


13:06 23.06.2020

24 июня 2020 года состоится "Прямая телефонная линия" начальника отдела контроля и договорной работы ГП «Столичный транспорт и связь» Александра Лещенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, с 10:00 до 11:00 состоится прямая линия по вопросу предоставления права на выполнение автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, а с 11:00 до 12:00 - по вопросу контрольной деятельности за работой экспрессных автобусных маршрутов (маршрутных такси) в Минске.

Задать вопросы и высказать предложения можно по телефону (8-017) 219-85-09.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2020
валюта курс
EUR 2.6615
USD 2.3748
RUB 3.4201
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6615 -0.0039
USD 2.3748 -0.0009
RUB 3.4201 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6630 2.6700
USD 2.3700 2.3770
RUB 3.4220 3.4320
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1260
EUR/RUB 77.7000 78.1000
USD/RUB 69.1500 69.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте