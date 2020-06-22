24 июня 2020 года состоится "Прямая телефонная линия" начальника отдела контроля и договорной работы ГП «Столичный транспорт и связь» Александра Лещенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, с 10:00 до 11:00 состоится прямая линия по вопросу предоставления права на выполнение автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, а с 11:00 до 12:00 - по вопросу контрольной деятельности за работой экспрессных автобусных маршрутов (маршрутных такси) в Минске.

Задать вопросы и высказать предложения можно по телефону (8-017) 219-85-09.