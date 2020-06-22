Беларусь сократила выпуск стали за 5 месяцев 2020 года на 5,4% до 1,1 млн тонн. Об этом свидетельствуют предварительные данные Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).

При этом производство стали в мае 2020 года упало по сравнению с маем 2019 года на 24,3% до 175 тыс. тонн.

В целом производство стали в 64-х странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали, сократилось в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года на 8,7% до 148,8 млн тонн.

За пять месяцев 2020 года мировой выпуск стали снизился на 5,2% до почти 729 млн тонн.