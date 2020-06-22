|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ СОКРАТИЛА ВЫПУСК СТАЛИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА НА 5,4%
12:53 23.06.2020
Беларусь сократила выпуск стали за 5 месяцев 2020 года на 5,4% до 1,1 млн тонн. Об этом свидетельствуют предварительные данные Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).
При этом производство стали в мае 2020 года упало по сравнению с маем 2019 года на 24,3% до 175 тыс. тонн.
В целом производство стали в 64-х странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали, сократилось в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года на 8,7% до 148,8 млн тонн.
За пять месяцев 2020 года мировой выпуск стали снизился на 5,2% до почти 729 млн тонн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2020
Курсы в банках
на 23.06.2020
Конвертация в банках
на 23.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте