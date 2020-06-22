ЭКОНОМИКА РБ

КНИЖНЫЙ ОТДЕЛ ОАО «БЕЛКНИГА» ОТКРЫЛСЯ В МИРСКОМ ЗАМКЕ

12:40 23.06.2020 В книжной лавке «Сувениры», расположенной на территории замкового комплекса «Мир», появился отдел ОАО «Белкнига». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белкнига», здесь можно приобрести книги не только о Мирском замке, но и путеводители по Беларуси, а также многое другое.