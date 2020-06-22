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ЭКОНОМИКА РБ
КНИЖНЫЙ ОТДЕЛ ОАО «БЕЛКНИГА» ОТКРЫЛСЯ В МИРСКОМ ЗАМКЕ
12:40 23.06.2020
В книжной лавке «Сувениры», расположенной на территории замкового комплекса «Мир», появился отдел ОАО «Белкнига».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белкнига», здесь можно приобрести книги не только о Мирском замке, но и путеводители по Беларуси, а также многое другое.
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