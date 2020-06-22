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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «АГАТ» РАСШИРИЛО ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «МОБИЛЬНЫЙ СОТРУДНИК»


12:37 23.06.2020

ОАО «АГАТ - системы управления» доработало программное обеспечение «Мобильный сотрудник». являющегося основой программно-аппаратного комплекса, созданного в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, расширен функционал ПО за счет поддержки персонального носимого видеорегистратора, работающего под управлением операционной системы Android с использованием каналов оператора мобильной телефонной связи. В этом случае программно-аппаратный комплекс может функционировать без использования переносного терминала (планшета, мобильного телефона).

Программно-аппаратный комплекс был создан для построения единой информационной системы взаимодействия пунктов управления с мобильными силами с целью повышения ситуационной осведомленности об эффективности сотрудника, работающего в удаленном режиме: персонала различных силовых структур по обеспечению безопасности, аварийных бригад различных служб (энергетика, транспорт, связь, газо- и водоснабжение и т.п.), службы доставки, экспедиторов и др.

Функционирование комплекса основано на цифровой технологии беспроводной высокоскоростной передачи данных 3G/4G, обеспечивающей устойчивый обмен цифровой информацией, данными обстановки, постановку и корректировку поставленных задач, возможность контроля текущего положения сотрудника, фото и видеотрансляцию в реальном масштабе времени.

Комплекс успешно протестирован в Сморгонской пограничной группе и Лидских электросетях РУП Гродноэнерго.
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