Органы прокуратуры Гомельской области выявили на территории региона недостатки и нарушения при исполнении госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе выполнения подпрограммы «Ремонт жилищного фонда» допускались нарушения нормативных сроков ремонта из-за недостаточного финансирования, некачественного проведения работ, внесения изменений в проектную документацию, а также случаи искажения отчетности о вводе площадей в эксплуатацию после капитального ремонта.

Ввиду несоблюдения сроков производства капитального ремонта из-за проблем с финансированием приостанавливалось строительство объектов в Гомельском, Хойникском, Буда-Кошелевском, Светлогорском, Мозырском и других районах.

Например, в график капитального ремонта на 2019 год в Хойникском районе включен объект, расположенный по ул.70 лет Октября в Хойниках. Производство работ по нему приостанавливалось дважды – с 23 ноября по 9 декабря 2019 г. по причине отсутствия финансовых ресурсов, с 10 января 2020 г. по настоящее время в связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию и исключения определенных видов работ по этому же основанию. Как следствие – нормативный срок ремонта превышен более чем на 5 месяцев.

Распространенная причина продления нормативных сроков строительства – внесение изменений в проектно-сметную документацию ввиду ненадлежащего проведения осмотра дома перед подготовкой необходимых документов и несвоевременного выявления подлежащих ремонту дефектов, просрочка в поставке оборудования, некачественное выполнение работ.

К примеру, в Мозырском районе нормативные сроки капитального ремонта превышены по 25 объектам. При этом по 23 объектам Мозырское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора выдало отрицательное заключение, по 2 объектам Мозырский РОЧС выявил нарушения в системе противопожарных правил.

Указанная ситуация свидетельствует о недостатках в организации деятельности КЖУП «Мозырский райжилкомхоз», которое выполняя электромонтажные работы на 21 объекте, не обеспечило контроль качества ремонта и оперативное устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора.

Нарушения и недостатки установлены органами прокуратуры и при реализации подпрограмм «Чистая вода», «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных коммунальных ресурсов» в части ремонта и модернизации тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

Прокуроры обратили внимание на необходимость недопущения нарушений законодательства при ведении административного процесса.

По результатам проверки территориальные прокуратуры внесли 20 представлений в адрес местных исполнительных и распорядительных органов и организации ЖКХ.