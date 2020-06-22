ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ МИНЛЕСХОЗА ЗА 5 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА 30%


11:14 23.06.2020

За 5 месяцев 2020 года организации Минлесхоза реализовали иностранным потребителям 352,7 тыс. кубометров пилопродукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, это практически на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на экспорт было отгружено 271,8 тыс. кубометров пиломатериалов.

Наиболее активно экспорт пиломатериалов увеличили лесохозяйственные учреждения Гомельского ГПЛХО. За январь-май они реализовали 72,3 тыс. кубометров (162,2% к уровню прошлого года). Лесхозы Брестского ГПЛХО поставили иностранным потребителям 39,1 тыс. кубометров (117,3%), Витебского ГПЛХО – 53,9 тыс. кубометров (106,8%), Гродненского ГПЛХО – 33,9 тыс. кубометров (131,7%), Минского ГПЛХО – 91,9 тыс. кубометров (130,8%), Могилевского ГПЛХО – 61,7 тыс. кубометров (130%).

Основными торговыми партнерами лесохозяйственных учреждений остаются Литва, Германия, Латвия. В списке перспективных – и рынок Китая, выход на который состоялся в прошлом году. А уже в апреле 2020 г. УП «Беллесэкспорт» отправило в Китай первый контейнерный поезд с пиломатериалами.

Отметим, что лесохозяйственные учреждения наращивают экспорт лесопродукции из года в год. Так, в 2019 году организациями Минлесхоза было поставлено на экспорт лесопродукции и оказано услуг на сумму более 153,9 млн. долл. США, что составляет 110% к 2018 году. При этом в структуре экспорта пилопродукция занимает практически 60%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2020
валюта курс
EUR 2.6615
USD 2.3748
RUB 3.4201
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6615 -0.0039
USD 2.3748 -0.0009
RUB 3.4201 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6630 2.6700
USD 2.3700 2.3770
RUB 3.4220 3.4320
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1260
EUR/RUB 77.7000 78.1000
USD/RUB 69.1500 69.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте