За 5 месяцев 2020 года организации Минлесхоза реализовали иностранным потребителям 352,7 тыс. кубометров пилопродукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, это практически на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на экспорт было отгружено 271,8 тыс. кубометров пиломатериалов.

Наиболее активно экспорт пиломатериалов увеличили лесохозяйственные учреждения Гомельского ГПЛХО. За январь-май они реализовали 72,3 тыс. кубометров (162,2% к уровню прошлого года). Лесхозы Брестского ГПЛХО поставили иностранным потребителям 39,1 тыс. кубометров (117,3%), Витебского ГПЛХО – 53,9 тыс. кубометров (106,8%), Гродненского ГПЛХО – 33,9 тыс. кубометров (131,7%), Минского ГПЛХО – 91,9 тыс. кубометров (130,8%), Могилевского ГПЛХО – 61,7 тыс. кубометров (130%).

Основными торговыми партнерами лесохозяйственных учреждений остаются Литва, Германия, Латвия. В списке перспективных – и рынок Китая, выход на который состоялся в прошлом году. А уже в апреле 2020 г. УП «Беллесэкспорт» отправило в Китай первый контейнерный поезд с пиломатериалами.

Отметим, что лесохозяйственные учреждения наращивают экспорт лесопродукции из года в год. Так, в 2019 году организациями Минлесхоза было поставлено на экспорт лесопродукции и оказано услуг на сумму более 153,9 млн. долл. США, что составляет 110% к 2018 году. При этом в структуре экспорта пилопродукция занимает практически 60%.