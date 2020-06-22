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ЭКОНОМИКА РБ
СОВМИН НАЗНАЧИЛ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»
10:54 23.06.2020
Постановлением Совета министров № 350 от 19 июня 2020 года заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии назначен Андрей Сойко.
Как сообщает сайт правительства, советником-посланником посольства Беларуси в Италии назначен Дмитрий Ярмолюк.
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