ЭКОНОМИКА РБ

СОВМИН НАЗНАЧИЛ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»

10:54 23.06.2020 Постановлением Совета министров № 350 от 19 июня 2020 года заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии назначен Андрей Сойко. Как сообщает сайт правительства, советником-посланником посольства Беларуси в Италии назначен Дмитрий Ярмолюк.