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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «БРЕСТ» НАМЕРЕН ИНВЕСТИРОВАТЬ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ БОЛЕЕ €1 МЛН
10:30 23.06.2020
Новый резидент СЭЗ «Брест» - общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Продакшн» - намерено инвестировать на первом этапе более €1 млн и создать не менее 30 рабочих мест.
Как сообщает сайт СЭЗ, компания разместит свои производственные мощности на земельном участке площадью 3 га в районе ОАО «Брестский комбинат строительных материалов».
Основной вид деятельности – производство мебели, деталей мебели и фурнитуры.
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