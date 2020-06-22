Новый резидент СЭЗ «Брест» - общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Продакшн» - намерено инвестировать на первом этапе более €1 млн и создать не менее 30 рабочих мест.

Как сообщает сайт СЭЗ, компания разместит свои производственные мощности на земельном участке площадью 3 га в районе ОАО «Брестский комбинат строительных материалов».

Основной вид деятельности – производство мебели, деталей мебели и фурнитуры.