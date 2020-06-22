В январе-мае 2020 г. организациями всех форм собственности Минска построено 3,7 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, введено в эксплуатацию 223,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 40 тыс. квадратных метров общей площади, или 17,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 30,9 тыс. квадратных метров.