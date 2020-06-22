С начала 2020 г. на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) продано 41 тыс. тонн сырого коровьего молока на 38 млн BYN.

Как сообщает БУТБ, это в 2,7 раза больше, чем за весь 2019 г.

Беларусь - единственная страна в мире, где сырое коровье молоко реализуется через биржу. На торги допускаются только молокопроизводители, не имеющие задолженности по поставкам молока и других финансовых обязательств перед молокопереработчиками. Отчасти поэтому на старте торгов предложение сырья было ограниченным, что способствовало установлению более высокой цены, чем на внебиржевом рынке.

Такая ситуация сохранялась до апреля 2020 г. Однако уже с мая рост биржевых котировок замедлился, и сейчас текущая цена молока высшего сорта составляет 0,70 BYN/кг (без НДС), сорта "Экстра" - 0,71 BYN/кг.

При этом не исключается дальнейшее снижение цены молокосырья в летний период по мере расширения круга поставщиков.