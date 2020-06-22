В нынешнем году через ОАО «Промагролизинг» в Брестскую область в рамках указа № 146 отправится порядка 50 комбайнов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, практически половина комбайнов уже отгружена в парки сельскохозяйственным организациям.

В Кобринском районе ОАО «Покровский», ОАО «Киселевцы» и ОАО «Остромичи» уже пополнились новой техникой. Также несколько машин отправились в Брестский, Лунинецкий и Малоритский районы.

В регионе к горячей поре уборки урожая уже готово 90% техники. Ремонт и обслуживание осуществлялись в зимний период и до начала кормозаготовительной кампании. В Брестской области после 20 июня стартует уборка озимого рапса, во время которой комбайны пройдут обкатку и регулировку.