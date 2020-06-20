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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОС НА 2,4%, ОПТОВЫЙ – НА 3%


18:53 22.06.2020

Розничный товарооборот Могилевской области в январе-мае 2020 г. составил 1787 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, оптовый товарооборот составил 1029,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню января-мая 2019 г.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,5 рубля против 10,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,1% розничного товарооборота области, в январе-мае 2020 г. составил 1627,4 млн. рублей, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2020 г. составил 69 млн. рублей, или 86% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.
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