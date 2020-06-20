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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 8,2%
18:00 22.06.2020
В январе-мае 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 8,3 млн тонн грузов, или 108,2% к январю-маю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 886,3 млн тонно-километров, или 97,3% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2020 г. воспользовались 67,4 млн человек, или 88% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 443,9 млн. пассажиро-километров, или 90,5% к уровню января-мая 2019 г.
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