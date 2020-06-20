В 288 раз выросла стоимость права аренды земельного участка в Марьиной Горке по итогам электронных торгов на площадке «БУТБ-Имущество» Белорусской универсальной товарной биржи.

Как сообщает сайт БУТБ, по показателю роста начальной цены данные торги стали рекордными в текущем году.

За возможность арендовать 51 кв. м земли для установки торгового павильона (ул. Мира, 4) продавец (Пуховичский райисполком) просил всего 52 рубля. На торги зарегистрировались 2 участника – индивидуальный предприниматель и частное предприятие из Марьиной Горки. За время торгов, длившихся менее часа, участники сделали 2865 ставок с шагом 5%.

В результате начальная цена лота увеличилась до 15 004 рубля. Именно за эту сумму право аренды досталось победителю. Причиной такой высокой результативности торгов стало удачное расположение участка – в непосредственной близости от главной улицы г. Марьина Горка, а также от железнодорожной станции «Пуховичи».

К слову, это не первый случай, когда в ходе конкуренции между участниками электронных торгов стартовая цена лота вырастает в разы.

Например, в 2019 г. здание кинотеатра «Юбилейный» в Гомеле было приобретено за 250 228 рублей, или в 1701 раз больше его начальной цены. В торгах за кинотеатр участвовали 6 юридических лиц и один индивидуальный предприниматель, при этом победитель определился только после 11 368-й ставки.

Электронная торговая площадка по реализации имущества и имущественных прав «БУТБ-Имущество» была введена в эксплуатацию в январе 2016 г. Предметом торгов на площадке может быть движимое и недвижимое имущество, находящееся как в государственной, так и в частной собственности.