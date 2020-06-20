В январе-мае 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Могилевской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 504,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-маем 2019 г. в сопоставимых ценах на 1,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 483,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 93,4 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в январе-мае 2019 г., молока – 275,6 тыс. тонн (на 2,4% больше), яиц – 130,3 млн штук (на 7% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 90 тыс. тонн и по сравнению с январем-маем 2019 г. увеличилось на 4,5%, молока произведено 263,7 тыс. тонн (на 2,9% больше), яиц – 103,1 млн штук (на 7,9% больше).

На 1 июня 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 524,8 тыс. голов, в том числе коров – 172,2 тыс. голов. Численность свиней составила 187 тыс. голов.