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ЭКОНОМИКА РБ


СОТОВЫЙ ОПЕРАТОР МТС НАЗВАЛ САМЫЕ ИНТЕРНЕТ-АКТИВНЫЕ СТАНЦИИ МИНСКОГО МЕТРО


17:15 22.06.2020

Год назад в тоннелях минского метро появилась мобильная связь, емкость сети также увеличивали и на платформах подземки. На основе анализа активности абонентов в 4G-сети за год МТС составил рейтинг самых «прокачанных» станций метро.

По данным Big Data, самой оживленной оказалась «Октябрьская» станция, где расходовали почти 109 петабайт.

Вторая позиция у «Площади Ленина» с 94 петабайтами. Немногим меньше потребляют трафика на «Купаловской» — около 90 петабайт. В пятерку также вошли «Немига» (86 петабайт) и «Институт культуры» (около 83 петабайт).

Связь в тоннелях минского метро появилась в июне 2019 года. С тех пор потребление интернет-трафика в подземке выросло в 3,2 раза. Всего за это время абоненты МТС прокачали более 2500 петабайт трафика. Пик интернет-потребления пришелся на октябрь прошлого года, когда пользователи прокачали около 262 петабайт. Среди активных месяцев также оказались декабрь 2019 и март 2020 года, в которые абоненты сгенерировали около 255 петабайт в каждом из месяцев.

В пути пассажиры предпочитают общаться онлайн, смотреть видео и слушать музыку: больше всего трафика приходится на соцсети, мессенджеры, стриминговые платформы и сервисы. Спрос на высокие скорости и популярность «тяжелого» контента растет с каждым месяцем.
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