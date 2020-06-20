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ЭКОНОМИКА РБ


КВАРТИРЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ПОДЕШЕВЕЛИ В СРЕДНЕМ НА 1,2%


16:42 22.06.2020

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 15 по 22 июня 2020 года, не изменился и по-прежнему располагается на «круглой» отметке в 1400 $/м2.

Как пишет Realt.by, за последний месяц квартиры на вторичном рынке подешевели в среднем на 1,2%.

Впервые за последние 5 недель отрицательная динамика цен была отмечена на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0,1% и составляет на данный момент 1317 $/м2.

Нулевая динамика цен на «вторичке» — редкое явление в нынешнем году. Последний раз средний уровень цен оставался неизменным после новогодних праздников. По всей видимости, часть продавцов отвлечена стартом дачного и отпускного сезонов.

С каждой летней неделей количество объявлений, где снизили цену, сокращается. А сами скидки вернулись на уровень, который в последний раз наблюдался в конце февраля — начале марта. В среднем «шаг», на который снижают цену в объявлениях, составляет сейчас $2000.

Вторую неделю подряд объем предложения квартир сокращается. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 1,2%, при этом выбор сократился во всех сегментах. Наиболее ощутимым отток объектов оказался у 1-комнатных квартир (-1,6%). Среди районов столицы выделялся Московский, где объем предложения уменьшился на весомые 4,5%.

Для квартир с двумя и тремя комнатами неделя прошла без изменений, немного подешевели «однушки». Изменение цен за последний месяц по-прежнему отрицательное у всех типов квартир.

В районах города изменение цен на квартиры было разнонаправленным, но в отличие от прошлых недель серьезных корректировок практически не было. Лишь в Московском районе средний уровень цен изменился более чем на 1%.

Микрорайонов с положительной и отрицательной динамикой цен на квартиры было примерно поровну.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке): Брест — 816 $/м2 (-0,4%), Витебск — 632 $/м2 (-0,3%), Гомель — 639 $/м2 (без изменений), Гродно — 736 $/м2 (-0,3%), Могилев — 649 $/м2 (+0,1%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 604 $/м2 (-0,2%), Солигорск — 883 $/м2 (+0,8%), Молодечно — 747 $/м2 (+0,2%), Жодино — 741 $/м2 (-0,4%), Слуцк — 585 $/м2 (-0,3%).
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