ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ НА 1,7%

16:10 22.06.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-май 2020 г. в текущих ценах составил 3372,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,7% меньше к уровню января-мая 2019 г.