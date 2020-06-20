В мае 2020 года официально утверждена учебная программа факультативного занятия «Зеленые школы» для I-IX классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в обновленной программе добавлен раздел мониторинга качества атмосферного воздуха, а также информация об Орхусской конвенции.

Утвержденная учебная программа факультативного занятия «Зеленые школы» дает право всем соответствующим учреждениям образования официально ее реализовывать, что позволяет формировать экологически грамотную личность, демонстрирующую практические навыки в экологическом и природоохранном направлении.

Программа факультативного занятия «Зеленые школы» рассчитана на 33 часа в I-II классах, 34 часа в III-IX классах (1 час в неделю) в каждом классе и включает 6 направлений:

биоразнообразие – изучение видового разнообразия растений и животных природного окружения учреждения образования и способов его сохранения и увеличения;

энергосбережение – изучение структуры энергопотребления в учреждении образования и дома, и способов его сокращения;

водосбережение – изучение направлений использования воды в учреждении образования и дома, и освоение способов ее сбережения;

обращение с отходами – анализ источников появления отходов, определение способов их минимизации, освоение приемов раздельного сбора мусора;

качество атмосферного воздуха – изучение степени загрязнения атмосферного воздуха, определение способов минимизации его загрязнения;

информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом (экологические инициативы) – реализация экологических инициатив, участие в экологических акциях, информирование местного сообщества об экологических проблемах конкретной местности.

Национальным ресурсным центром по реализации образовательной программы «Зеленые школы» является Республиканский Центр Экологии и Краеведения.

Поддержка «зеленых школ» в 2020 году продолжается в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемым European Union in Belarus и реализуемым ПРООН при поддержке Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Зеленые школы» – это экологическое движение, которое развивается в мире и в Беларуси. Для того, чтобы вывести «экологическое» сознание людей на новый уровень, нужно начинать с молодого поколения, уверены специалисты. Доказательством их правоты служит тот факт, что движение все более популярно, а дети сегодня становятся проводниками экологической информации и лидерами мнений. В Беларуси ученики «зеленых школ» вовлекают в свой круг интересов друзей и родителей, передают им приобретенные в школе знания о раздельном сборе мусора, экономии воды и энергии и т.п.