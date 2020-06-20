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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-МАЕ ПОДРОС НА 1,5%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ ПОЧТИ НА 8%
15:15 22.06.2020
Розничный товарооборот в январе-мае 2020 г. составил 2068,9 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, оптовый товарооборот составил 1007,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,1% к уровню января-мая 2019 г.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,2 рублей против 12,4 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,9% розничного товарооборота области, в январе-мае 2020 г. составил 1818,1 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2020 г. составил 74,8 млн рублей, или 83% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.
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