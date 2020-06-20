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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО БОЛЕЕ 59 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
15:00 22.06.2020
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июня 2020 года выросло до более 59 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси на 22 июня зарегистрированы 59 тыс. 023 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 37 тыс. 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 351 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 518 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.
Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 876 тыс. 639 тестов.
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