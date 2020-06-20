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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,2%


14:17 22.06.2020

Индекс цен производителей промышленной продукции в Могилевской области в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,8%, с декабрем 2019 г. – 103,2%, в том числе на инвестиционные товары – 100,2% и 101,7% соответственно, промежуточные товары – 99,7% и 103,6%, потребительские товары – 100,2% и 100,9% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100,3%, с декабрем 2019 г. – 104,8%, в том числе в растениеводстве – 98,8% и 104,4%, животноводстве – 100,7% и 104,9% соответственно.
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