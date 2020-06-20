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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 1,4%
13:53 22.06.2020
В январе-мае 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 9,1 млн тонн грузов, или 99,9% к январю-маю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 305,8 млн тонно-километров, или 101,4% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2020 г. воспользовались 50,3 млн человек, или 86,6% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 395,4 млн пассажиро-километров, или 86,9% к уровню января-мая 2019 г.
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