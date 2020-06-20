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ЭКОНОМИКА РБ
СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ОАО «ВИТЯЗЬ» ПОЛУЧИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ISO
13:37 22.06.2020
ОАО «Витязь» 16 июня получило международный сертификат соответствия СТБ ISO 9001-2015, удостоверяющий высокий уровень проектирования, производства и обслуживания электрозарядных станций «Витязь» для электромобилей. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
На сегодня ОАО «Витязь» производит свыше 10 моделей электрозарядных станций от «медленных» мощностью 7.2 кВт до «быстрых» на 60 кВт. В 2020 году планируется освоение в производстве станций мощностью 150 кВт.
Владельцы электромобилей впервые получили возможность бесплатно заряжаться от станций производства ОАО «Витязь» еще в 2017 году с выпуском и установкой в Витебске младшей модели станции «Витязь EC-301», которой бесплатно может воспользоваться любой владелец автомобиля на электротяге. На данный момент автолюбители могут зарядить свои электромобили от станций «Витязь» во всех областных центрах Беларуси.
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