ОАО «Витязь» 16 июня получило международный сертификат соответствия СТБ ISO 9001-2015, удостоверяющий высокий уровень проектирования, производства и обслуживания электрозарядных станций «Витязь» для электромобилей. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

На сегодня ОАО «Витязь» производит свыше 10 моделей электрозарядных станций от «медленных» мощностью 7.2 кВт до «быстрых» на 60 кВт. В 2020 году планируется освоение в производстве станций мощностью 150 кВт.

Владельцы электромобилей впервые получили возможность бесплатно заряжаться от станций производства ОАО «Витязь» еще в 2017 году с выпуском и установкой в Витебске младшей модели станции «Витязь EC-301», которой бесплатно может воспользоваться любой владелец автомобиля на электротяге. На данный момент автолюбители могут зарядить свои электромобили от станций «Витязь» во всех областных центрах Беларуси.