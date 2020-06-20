А1 добавляет новые пакеты услуг на архивные тарифные планы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, голосовые тарифные планы А1 «Лето зовет», «Удобный», «Все говорят», «Слово за слово», «Сразу обо всем» меняются, чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов в интернет-трафике и голосовом общении.

Абонентам этих тарифных планов станет доступен для подключения пакет #оставайсяонлайн, который предусматривает базовый безлимитный интернет на скорости до 512 Кбит/с, телевидение, а также пакеты фильмов и сериалов видеосервиса VOKA. Пакет #оставайсяонлайн предоставляется бесплатно до 31.08.2020.

Кроме него, для абонентов вышеперечисленных тарифов появится возможность подключать новые пакеты минут и трафика или пользоваться уже привычными услугами на более выгодных условиях.

Так, с 1 июля 2020 года в рамках инициативы #оставайсяонлайн на архивных тарифных планах «Лето зовет», «Слово за слово» и «Все говорят» будут предоставлены бесплатные пакеты интернет-трафика объемом 50, 100 и 250 МБ соответственно. Для подключения данных пакетов ничего не требуется, трафик будет предоставлен автоматически. На всех пяти тарифных планах станут доступны для подключения пакеты «Безлимит на мессенджеры», «Безлимитный интернет до 512 Кбит/с» (в рамках инициативы #оставайсяонлайн предоставляется бесплатно до 31 августа 2020 г.), «Турбокнопка» и пакет «Ночной Безлимит» (за 0,90 рубля), а также дополнительные пакеты интернет-трафика объемом 500 МБ, 1 и 3 ГБ. Их стоимость, соответственно, составит 3,99, 5,99 и 8,99 рубля в месяц.

Изменения коснутся и голосовых пакетов:

пакеты из 50, 150 минут во все сети станут дешевле (2,28 рубля и 5,4 рубля в месяц). Кроме того, будет открыт доступ к подключению пакета безлимитных звонков во все сети за 14,90 рубля в месяц.

появится возможность подключить пакет внутрисетевого безлимита за 6,9 рубля в месяц.

Вместе с тем некоторые пакеты (250, 350, 750, 1000, 1500, 3000 МБ интернет-трафика, пакет «Легкий», пакеты «3000+VOKA ТВ» и «5000+VOKA ТВ», а также пакет «450 минут во все сети» и пакет «250 минут в 3G-сети A1») будут закрыты для подключения. При этом те абоненты, которые уже подключили себе эти предложения, смогут продолжить пользоваться ими на прежних условиях или отключить в любой момент.

Кроме того, А1 информирует о внесении изменений в условия оказания услуги «Ночной безлимит». Так, с 1.07.2020 вводится единая цена 0,90 рубля для подключения пакета «Ночной безлимит» на актуальных тарифных планах, поддерживающих его: Комфорт S (ранее 3,80 рубля), Комфорт M (ранее 1,80 рубля), Комфорт L (ранее 0,90 рубля), Анлим XS/S/M/L (ранее 3,80 рубля), lemon Z/Y (ранее 3,80 рубля).