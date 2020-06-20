В январе-мае 2020 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 932 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-маем 2019 г. в сопоставимых ценах на 9,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 909,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 9,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 130,7 тыс. тонн, что на 9,5% больше, чем в январе-мае 2019 г., молока произведено 563,2 тыс. тонн (на 8% больше), яиц – 183,9 млн. штук (на 14,6% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 126,3 тыс. тонн и по сравнению с январем-маем 2019 г. увеличилось на 10,1%, молока произведено 552 тыс. тонн (на 8,4% больше), яиц – 151,7 млн. штук (на 18,1% больше).

На 1 июня 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 688 тыс. голов, или 99,1% к уровню 1 июня 2019 г., в том числе коров – 222,8 тыс. голов (на 0,1% больше). Численность свиней составила 610,4 тыс. голов, что на 14,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.