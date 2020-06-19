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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 14,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
12:40 22.06.2020
В январе-мае 2020 г. организациями всех форм собственности построено 14,6 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1302 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 460,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,3% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 352,1 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 416 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 31,9% от общего ввода по республике.
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